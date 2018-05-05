التونسيون يصوتون غدا في أول انتخابات بلدية بعد الثورة

يصوت نحو 5.3 ملايين تونسي لانتخاب 350 مجلسا بلديا الأحد في اقتراع هو الأول منذ ثورة 2011، وسط متاعب اقتصادية.

ويتنافس نحو 57 ألف مرشح في الانتخابات التي تم تأجيلها أربع مرات.

وسيقوم حوالى 30 ألف عنصر من قوات الأمن بتأمين الانتخابات.

ولا تزال البلاد في حالة طوارئ فرضت منذ 2015 إثر اعتداءات دامية.

وبلغت نسبة مشاركة الأمنيين وقوات الجيش في الانتخابات البلدية الأحد الماضي 12 في المئة.

وصادق البرلمان نهاية نيسان/أبريل الماضي على قانون الجماعات المحلية الذي سيمنح البلديات للمرة الأولى مجالس مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة.