ترامب يجدد الدفاع عن إقامة جدار مع المكسيك

دافع الرئيس دونالد ترامب مجددا الخميس على مقترحه بشأن بناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، نافيا حدوث أي تغير أو تطور في موقفه.

وقال ترامب في تغريدات على حسابه في تويتر إن المكسيك ستدفع تكلفة بناء الجدار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال تسديد على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الجارة الجنوبية تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة يقدر بـ71 مليار دولار.

واعتبر أن كلفة الجدار المقدرة بـ20 مليار دولار، تعد مبلغا زهيدا جدا بالمقارنة بما تحققه المكسيك من الولايات المتحدة، واصفا اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA) بأنها مدعاة للسخرية.

....The Wall will be paid for, directly or indirectly, or through longer term reimbursement, by Mexico, which has a ridiculous $71 billion dollar trade surplus with the U.S. The $20 billion dollar Wall is “peanuts” compared to what Mexico makes from the U.S. NAFTA is a bad joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

وأكد الرئيس أن "الجدار هو الجدار. لم يتغير أبدا او يتطور منذ أول يوم فكرت به"، مشددا على أنه "ضروري لسلامة وأمن البلاد، وللمساعدة في وقف التدفق الهائل للمخدرات من المكسيك الذي تعد الآن أخطر بلد في العالم". ​

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

​ولا يزال موضوع بناء الجدار يثير جدلا حادا وانقساما في واشنطن قد يؤدي إلى شلل الحكومة الفدرالية إذا لم يتوصل الحزبان الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن الموازنة، والجدار يعد واحدة من نقاط الخلاف بين الطرفين إذ يصر ترامب على ضرورة تمويل بناء الجدار، وهو أمر يرفضه الديموقراطيون.



يذكر أن الرئيس الأميركي وقع قرارا تنفيذيا العام الماضي يوجه وزارة الأمن الداخلي لبدء العمل من أجل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 1900 ميل.