Accessibility links

logo-print
بحث
من أميركا

ترامب يجدد الدفاع عن إقامة جدار مع المكسيك

دونالد ترامب

دافع الرئيس دونالد ترامب مجددا الخميس على مقترحه بشأن بناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، نافيا حدوث أي تغير أو تطور في موقفه.

وقال ترامب في تغريدات على حسابه في تويتر إن المكسيك ستدفع تكلفة بناء الجدار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال تسديد على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الجارة الجنوبية تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة يقدر بـ71 مليار دولار.

واعتبر أن كلفة الجدار المقدرة بـ20 مليار دولار، تعد مبلغا زهيدا جدا بالمقارنة بما تحققه المكسيك من الولايات المتحدة، واصفا اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA) بأنها مدعاة للسخرية.

وأكد الرئيس أن "الجدار هو الجدار. لم يتغير أبدا او يتطور منذ أول يوم فكرت به"، مشددا على أنه "ضروري لسلامة وأمن البلاد، وللمساعدة في وقف التدفق الهائل للمخدرات من المكسيك الذي تعد الآن أخطر بلد في العالم". ​

​ولا يزال موضوع بناء الجدار يثير جدلا حادا وانقساما في واشنطن قد يؤدي إلى شلل الحكومة الفدرالية إذا لم يتوصل الحزبان الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن الموازنة، والجدار يعد واحدة من نقاط الخلاف بين الطرفين إذ يصر ترامب على ضرورة تمويل بناء الجدار، وهو أمر يرفضه الديموقراطيون.

يذكر أن الرئيس الأميركي وقع قرارا تنفيذيا العام الماضي يوجه وزارة الأمن الداخلي لبدء العمل من أجل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 1900 ميل.

Back to top
XS
SM
MD
LG