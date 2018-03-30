ترامب: سنغادر سورية قريبا جدا

قال الرئيس دونالد ترامب إن القوات الأميركية في سورية ستغادر مناطق انتشارها هناك "قريبا جدا".

وأضاف ترامب خلال كلمة في مدينة ريتشفيلد بولاية أوهايو الخميس "لقد وجهنا ضربات قاضية لداعش. سوف نغادر سورية قريبا جدا. لنترك الآخرين يعتنون بها".

وأضاف "سوف نسيطر مئة بالمئة على أرض الخلافة كما يسمونها، سنستعيدها جميعها بسرعة، بسرعة، لكننا سنخرج من هناك في القريب العاجل".

وكان الرئيس ترامب قد صرح الشهر الماضي بأن استراتيجية الولايات المتحدة في سورية تتمثل في "القضاء على داعش ثم المغادرة"، مضيفا "لسنا هناك لأي سبب آخر".

يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سورية.