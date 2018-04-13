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ترامب يضع شروطا للعودة إلى اتفاقية تجارية ضخمة

الرئيس ترامب

رهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انضمام الولايات المتحدة مجددا إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) التجارية، بالحصول على شروط أفضل من تلك التي طرحت في عهد سلفه باراك أوباما.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن بلاده لديها حاليا صفقات ثنائية مع ست من الدول الـ11 الأعضاء في الاتفاقية، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على عقد صفقة مع كبرى تلك الدول وهي اليابان.

الولايات المتحدة كانت قد وقعت على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية، قبل نحو عام على انتهاء ولاية الرئيس أوباما. وتدعو الاتفاقية بالأساس إلى إلغاء التعريفات الجمركية بين الدول الـ12 الأعضاء.

وبعد ثلاثة أيام من تنصيبه رئيسا، وجه ترامب بالانسحاب من الاتفاقية.

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