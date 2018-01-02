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أشهر تغريدات ترامب في 2017

صورة من حساب الرئيس دونالد ترامب على "تويتر"

شهد عام 2017 العديد من الأحداث السياسية التي أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات حولها.

بعض من أبرز هذه التصريحات جاء عبر حسابه الشخصي على "تويتر" والذي يحظى بمتابعة أكثر من 45 مليون مستخدم.

وبين تغريدات نالت إعجاب عدد كبير من متابعي ترامب، وأخرى حصلت على عدد كبير من إعادة التغريد، هذه أكثر تغريدات ترامب انتشارا:

الملك سلمان

احتل تعبير ترامب عن ثقته في العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد، المرتبة الثالثة بين أكثر تغريدات الرئيس التي أعاد نشرها مستخدمو "تويتر".​

التغريدة جاءت بعد حملة في السعودية شهدت توقيف عدد من المسؤولين والأمراء بتهم متعلقة بالفساد.

"يحلبون وطنهم"

التغريدة التالية لترامب كانت أيضا تعليقا على الأمر نفسه واحتلت المرتبة الرابعة من بين أكثر تغريدات ترامب التي أعاد نشرها المتابعون، وفيها وصف الرئيس بعض الموقوفين بأنهم كانوا "يحلبون وطنهم لسنوات!".​

مظاهرات سلمية

ثالث أكثر تغريدات الرئيس التي نالت إعجاب مستخدمي "تويتر" كانت حول مظاهرات معارضة له.​

في اليوم التالي لـ "مسيرة النساء" التي خرجت عقب تنصيب الرئيس، قال ترامب إنه "يقر بحق الشعب في التعبير عن آرائه".

"قصير وبدين"

تغريدة ترامب التي رد فيها على وصف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون له بـ "العجوز" كانت أكثر تغريدة حصلت على إعجاب المتابعين، وهي أيضا ثاني أكثر تغريداته التي أعاد المتابعون نشرها.

في تلك التغريدة قال ترامب إنه لن يصف أون أبدا بـ "القصير أو البدين".

سي أن أن

في تصريحات عديدة هاجم ترامب وسائل إعلام أميركية من أبرزها شبكة "سي أن أن"، وفي تغريدة في تموز/يوليو من العام المنقضي واصل ذلك الهجوم.​

هذه كانت أكثر تغريدة لترامب أعاد نشرها مستخدمو "تويتر" وثاني أكثر تغريداته حصولا على إعحاب المتابعين.

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