أشهر تغريدات ترامب في 2017

شهد عام 2017 العديد من الأحداث السياسية التي أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريحات حولها.



بعض من أبرز هذه التصريحات جاء عبر حسابه الشخصي على "تويتر" والذي يحظى بمتابعة أكثر من 45 مليون مستخدم.

وبين تغريدات نالت إعجاب عدد كبير من متابعي ترامب، وأخرى حصلت على عدد كبير من إعادة التغريد، هذه أكثر تغريدات ترامب انتشارا:

الملك سلمان

احتل تعبير ترامب عن ثقته في العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد، المرتبة الثالثة بين أكثر تغريدات الرئيس التي أعاد نشرها مستخدمو "تويتر".​

I have great confidence in King Salman and the Crown Prince of Saudi Arabia, they know exactly what they are doing.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017

التغريدة جاءت بعد حملة في السعودية شهدت توقيف عدد من المسؤولين والأمراء بتهم متعلقة بالفساد.

"يحلبون وطنهم"

التغريدة التالية لترامب كانت أيضا تعليقا على الأمر نفسه واحتلت المرتبة الرابعة من بين أكثر تغريدات ترامب التي أعاد نشرها المتابعون، وفيها وصف الرئيس بعض الموقوفين بأنهم كانوا "يحلبون وطنهم لسنوات!".​

....Some of those they are harshly treating have been “milking” their country for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2017

​مظاهرات سلمية

ثالث أكثر تغريدات الرئيس التي نالت إعجاب مستخدمي "تويتر" كانت حول مظاهرات معارضة له.​

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017

في اليوم التالي لـ "مسيرة النساء" التي خرجت عقب تنصيب الرئيس، قال ترامب إنه "يقر بحق الشعب في التعبير عن آرائه".

"قصير وبدين"

تغريدة ترامب التي رد فيها على وصف الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون له بـ "العجوز" كانت أكثر تغريدة حصلت على إعجاب المتابعين، وهي أيضا ثاني أكثر تغريداته التي أعاد المتابعون نشرها.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017

في تلك التغريدة قال ترامب إنه لن يصف أون أبدا بـ "القصير أو البدين".

سي أن أن

في تصريحات عديدة هاجم ترامب وسائل إعلام أميركية من أبرزها شبكة "سي أن أن"، وفي تغريدة في تموز/يوليو من العام المنقضي واصل ذلك الهجوم.​

هذه كانت أكثر تغريدة لترامب أعاد نشرها مستخدمو "تويتر" وثاني أكثر تغريداته حصولا على إعحاب المتابعين.