أزمة قطر.. ترامب يستضيف قادة خليجيين

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع كبار قادة السعودية وقطر والإمارات في مسعى لوضع حد للأزمة الخليجية المستمرة منذ عدة أشهر.

وأفاد موقع Axios بأن الهدف من الاجتماعات هو "التوصل إلى اتفاق سلام خلال قمة في واشنطن أو في كامب ديفيد أواخر فصل الربيع".

وتشمل قائمة القادة العرب المرتقب دعوتهم كلا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الاجتماعات المرتقبة ستعقد خلال آذار/مارس ونيسان/ أبريل.

ونسبت الوكالة للمسؤول الأول قوله إن جدول الأعمال سيشمل قمة لمجلس التعاون الخليجي تأمل واشنطن أن تعقد في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.

وقال المسؤول الأميركي الثاني "نتطلع إلى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشؤون الاستراتيجية الأخرى مثل إيران".

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 متهمين إياها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.

وقدمت الدول المقاطعة قائمة بـ13 مطلبا على قطر الالتزام بها من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها. ولم توافق الدوحة على تلك المطالب.

المصدر: وسائل إعلامن أميركية/ وكالات