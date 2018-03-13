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ترامب يقيل تيلرسون

الرئيس ترامب مع تيلرسون

أقال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء وزير الخارجية ريكس تيلرسون ورشح مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو لتولي المنصب.

وشكر ترامب تيلرسون على خدمته، وقال إن بومبيو "سيقوم بعمل ممتاز" في الموقع الجديد.

واختار الرئيس جينا هاسبل لتصبح مديرة لوكالة الاستخبارات خلفا لبومبيو. وستكون هاسبل أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وسيتعين على مجلس الشيوخ تثبيت بومبيو وهاسبل في المنصبين.

وعاد تيلرسون صباح الثلاثاء إلى واشنطن بعد جولة إفريقية.

وكان الوزير المقال قد أعلن تقليص برنامج زيارته إلى إفريقيا للتعامل مع "أمور ملحة" في العاصمة الأميركية.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن الرئيس ترامب أبلغ تيلرسون بقرار إقالته الجمعة الماضية.

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