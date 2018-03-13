ترامب يتحدث عن أسباب إقالة تيلرسون

تحدث الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء في معرض تعليقه على إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون عن اختلاف في الموافق المتعلقة بالسياسات الخارجية مع الوزير المقال، على رأسها ملف إيران.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إنه اتخذ قرار إقالة وزير الخارجية بمفرده، مشيرا إلى أن تيلرسون "أكثر سعادة الآن وأتمنى له التوفيق".

وأضاف ترامب أنه وتيلرسون "تحدثا عن هذا لوقت طويل"، وأنهما اختلفا حول قضايا مثل الاتفاق مع إيران. وقال "أعتقد أن صفقة إيران كانت سيئة وتيلرسون يشعر بشيء مختلف عما أشعر به".

وأكد من جهة أخرى تقديره لما قدمه تيلرسون في منصبه واحترامه له.

من جهة أخرى، أشاد ترامب بمدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو الذي أعلن اختياره ليحل مكان تيلرسون. وقال "هناك تفاهم بيننا منذ البداية".

واختصر تيلرسون زيارة كان يقوم بها إلى إفريقيا وعاد إلى واشنطن قبل ساعات من إقالته.