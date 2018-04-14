ترامب يعلن توجيه ضربات لأهداف في سورية

أعلن الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربات لأهداف تحوي أسلحة كيميائية في سورية.

وقال الرئيس في خطاب الجمعة إن عملية عسكرية تجري في سورية بمشاركة فرنسا وبريطانيا، مؤكدا أن العملية ستأخذ "الوقت الذي يلزم".

وقال مراسل قناة"الحرة" إن الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية تجري الآن على مواقع سورية، وقد تستمر ساعات. وأن الولايات المتحدة استخدمت قاذفات B2 Bombers القادرة على التخفي راداريا في قصف مواقع استراتيجية تابعة للنظام السوري.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا استهدفت مركز البحوث العلمية وقواعد ومقرات عسكرية في دمشق ومحيطها.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن القصف استهدف أيضا "عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها".

ووصف ترامب في خطابه الهجوم الكيميائي في سورية بـ"التصعيد كبير" و"الوحشي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تكافح ضد "الهمجية".

وأوضح أن روسيا فشلت في "الحفاظ على وعدها" فيما يتعلق بأسلحة سورية الكيميائية، محذرا موسكو من "مواصلة السير في طريق مظلم". ​

يتبع