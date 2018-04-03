ترامب: مهمتنا في سورية شارفت على الانتهاء

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه يفكر جديا في سحب القوات الأميركية من سورية، وإن قرارا بهذا الصدد سيجري اتخاذه في القريب العاجل.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بحضور قادة لاتفيا وأستونيا وليتوانيا، أضاف ترامب "أن مهمتنا الأساسية كانت القضاء على تنظيم داعش، وقد أكملنا هذه المهمة تقريبا، وسنتخذ قرارا بهذا الخصوص قريبا جدا بعد التشاور مع آخرين".

وشدد ترامب على رغبته بعودة القوات الأميركية "أريد إخراج قواتنا من سورية وإعادتها إلى البلاد" للبدء "بإعادة إعمار أمتنا".

وتابع ترامب أنه سيتشاور مع الحلفاء، واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات الأميركية الموجودة في سورية.

في واشنطن أيضا، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش بريت ماكغيرك إن مهمة القوات الأميركية في سورية هي القضاء على تنظيم داعش مؤكدا أن "مهمتنا لم تنته بعد وسوف نكملها".

وأضاف ماكغيرك، الذي كان يتحدث في منتدى بالعاصمة الأميركية، أن "البحث متواصل مع موسكو في شأن انتشار حزب الله على مقربة من الأردن وإسرائيل".