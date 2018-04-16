البيت الأبيض: ترامب يريد سحب القوات من سورية في أسرع وقت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان الأحد إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يريد سحب القوات الأميركية من سورية في أقرب وقت.

وأوضحت ساندرز أن "مهمة الولايات المتحدة لم تتغير. الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأميركية في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "نحن عازمون على سحق (تنظيم) داعش تماما وخلق ظروف تمنع عودته. بالإضافة إلى ذلك، نحن ننتظر من حلفائنا الإقليميين وشركائنا تولي مسؤولية تأمين أكبر في المنطقة سواء عسكريا أو ماليا".

ويأتي ذلك بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق الأحد قال فيه إنه أقنع ترامب بضرورة بقاء القوات الأميركية في سورية.

وكان ترامب أبدى قبل نحو أسبوعين رغبته في انسحاب القوات الأميركية من سورية، وذلك قبل تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات عسكرية الجمعة في سورية ردا على هجوم كيميائي استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية.