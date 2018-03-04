ترامب يناقش 'الوضع الإقليمي' مع السيسي

أجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان الأحد.

وقال راضي في البيان: "تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأميركية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي".

وناقش الطرفان عدة ملفات إقليمية في ضوء "الوضع الإقليمي المتأزم وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة".

ويزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القاهرة حاليا قبل توجهه إلى الولايات المتحدة.