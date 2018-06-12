ترامب: سنوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيوقف المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية، مضيفا أن وقف هذه المناورات سيوفر الكثير من المال.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي في ختام قمة جمعته بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة أن المحادثات مع كيم كانت مباشرة ونزيهة، وإن واشنطن مستعدة لبدء تاريخ جديد مع بيونغ يانغ.

وقدم ترامب الشكر للزعيم الكوري الشمالي "لاتخاذه الخطوة الأولى باتجاه مستقبل مشرق لشعبه"، مشيرا إلى أن "تغييرا حقيقا يمكن أن يحدث".

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وسيدعو ترامب كيم إلى البيت الأبيض "في الوقت المناسب"، كما أبدى انفتاحا على زيارة بيونغ يانغ.

وأكد الرئيس الأميركي أن العقوبات على كوريا الشمالية ستبقى قائمة في الوقت الحالي، لكنه قال إنها سترفع "عندما نتأكد أن أسلحتها النووية لم تعد موجودة".

وتعهد كيم جونغ أون في الوثيقة الأميركية الكورية الشمالية بـ"إتمام نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية"، وأبلغ الجانب الأميركي بأنه "سيعمل على تدمير موقع مهم لإجراء التجارب على محركات الصواريخ".

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها "أمر كبير".

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