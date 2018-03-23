ترامب يوقع قانون الميزانية الفدرالية

أعلن الرئيس دونالد ترامب في تصريحات الجمعة، أنه وقع قانون الإنفاق الحكومي الذي مرره مجلس الشيوخ مساء الخميس بقيمة 1.3 تريليون دولار لعام 2018، رغم أنه ليس راضيا عن كل ما جاء فيه.

وقال ترامب في كلمة من البيت الأبيض برفقة كبار مسؤولي إدارته الجمعة، إن القانون الذي يمول الحكومة الفدرالية حتى الـ30 من أيلول/سبتمبر 2018، يتضمن بنودا تعزز قوة الجيش الأميركي لكنه أيضا يتضمن بنودا لا يشعر بالرضا عنها.

وقال إنه اضطر إلى تحقيق رغبة الديموقراطيين في توفير مخصصات مالية كبيرة لبرامج محلية، من أجل ضمان تأييدهم لمشروع الميزانية.

وهدد بأنه لن يوافق على ميزانية إنفاق مشابهة لتلك في المستقبل.

وأضاف الرئيس أنه كان قد هدد بعدم توقيع الميزانية لكنه تراجع بعد "المكاسب" الكبيرة التي تم تحقيقها لصالح دعم الجيش.

وأضاف ترامب أن هذه الميزانية تضمن التفوق العسكري الأميركي في العالم.

وقدم الشكر لأعضاء الكونغرس للعمل جديا رغم الخلافات، وقال إن الأعضاء الجمهوريين وقفوا إلى جانب "دعم الجيش وتأمين الحدود".

وأشار إلى أن القانون يتضمن رفع أجور العسكريين وزيادة عدد الجنود والسفن والمروحيات والصواريخ، والمعدات اللازمة لتسليح الجيش.

وتحدث عن تخصيص 1.6 مليار دولار كدفعة أولى لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك الذي كان قد وعد بتشييده خلال حملته الانتخابية.

ويتضمن قانون الإنفاق أيضا توفير مخصصات لتأمين الحدود بما يشمل منع مهربي المخدرات والهجرة غير الشرعية، وزيادة أعداد قضاة الهجرة، وزيادة أجور العاملين في أمن الحدود والجمارك.

وأكد في معرض حديثه أن دولا عديدة تتفاوض مع الولايات المتحدة على إبرام اتفاقيات تجارية "أكثر عدلا"، مشيرا إلى أن إدارته لن تسمح بخسارة مليارات الدولارات في اتفاقات تلحق الضرر بالبلاد.

وقال إن العمل جار للمضي قدما في إقرار صفقة أسلحة مع السعودية.