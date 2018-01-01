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ترامب عن الوضع في إيران: حان وقت التغيير

الرئيس دونالد ترامب

جدد الرئيس دونالد ترامب صباح الاثنين دعمه للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في إيران، قائلا إن وقت التغيير قد حان.

وأضاف ترامب في تغريدة أن الحكومة الإيرانية أظهرت فشلا على جميع المستويات، رغم "الصفقة السيئة" التي وقعتها مع إدارة الرئيس باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

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وأضاف أن "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات، وهو متعطش للغذاء والحرية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان".

وختم تغريدته بالقول إن ثروة إيران تتعرض للنهب.

واجتاحت موجة عارمة من التظاهرات عشرات المدن في إيران منذ الخميس الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة والفساد. واندلعت خلالها اشتباكات مع قوات الأمن، أودت حتى الآن بحياة 12 شخصا، فيما اعتقل أكثر من 200.

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