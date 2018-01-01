ترامب عن الوضع في إيران: حان وقت التغيير

جدد الرئيس دونالد ترامب صباح الاثنين دعمه للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في إيران، قائلا إن وقت التغيير قد حان.

وأضاف ترامب في تغريدة أن الحكومة الإيرانية أظهرت فشلا على جميع المستويات، رغم "الصفقة السيئة" التي وقعتها مع إدارة الرئيس باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

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وأضاف أن "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات، وهو متعطش للغذاء والحرية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان".

وختم تغريدته بالقول إن ثروة إيران تتعرض للنهب.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018

واجتاحت موجة عارمة من التظاهرات عشرات المدن في إيران منذ الخميس الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة والفساد. واندلعت خلالها اشتباكات مع قوات الأمن، أودت حتى الآن بحياة 12 شخصا، فيما اعتقل أكثر من 200.