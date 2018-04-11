رويترز: ترامب طالب ملك السعودية بنهاية سريعة لأزمة قطر

قال مسؤولان أميركيان مطلعان الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب طالب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز هذا الشهر بأن تنهي المملكة وحلفاؤها سريعا الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ نحو عام مع قطر.

وأضاف المسؤولان اللذان تم إطلاعهما على المحادثة وطلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن ترامب يريد تسوية الخلاف من أجل استعادة الوحدة بين دول الخليج العربية وتوحيد الجبهة أمام إيران، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ووصف أحد المسؤولين نبرة ترامب في الاتصال الذي جرى في الثاني من نيسان/أبريل مع الملك سلمان بأنها كانت "قوية". ولم يتضح كيف رد العاهل السعودي.

وقال أحد المسؤولين إن تركيز ترامب "ينصب دوما على إيران وبرامجها النووية والصاروخية التي تهدد دول الخليج جميعا وكذلك إسرائيل، وأكد أن خصومة السعوديين والإماراتيين مع قطر لا منطق لها".

ولم يكشف عن رد العاهل السعودي على مطالبات الرئيس الأميركي.

وكان ترامب أكد على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي خلال لقائه الشهر الماضي والجاري بولي عهد السعودية محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد وكذلك في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهامها بدعم جماعات إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة ترامب ستؤجل حتى أيلول/سبتمبر قمة مع زعماء دول الخليج كان من المزمع عقدها في أيار /مايو.