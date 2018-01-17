ترامب: ما تساعدنا فيه الصين تقوضه روسيا

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن روسيا تساعد كوريا الشمالية في الحصول على إمدادات في انتهاك للعقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ التي "تقترب يوما بعد يوم" من امتلاك صاروخ طويل المدى قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن "روسيا لا تساعدنا على الإطلاق في ما يتعلق بكوريا الشمالية"، وذلك خلال مقابلة مع وكالة "رويترز".

وأوضح الرئيس أن "ما تساعدنا فيه الصين تقوضه روسيا. بكلمات أخرى، روسيا تعوض بعض ما تفعله الصين".

وحول المحادثات المباشرة مع النظام الكوري الشمالي قال ترامب إنه ليس متأكدا "من أن المحادثات ستؤدي إلى أي نتيجة مفيدة. لقد تحدثوا على مدى 25 عاما واستغلوا رؤساءنا السابقين".

وقال الرئيس إن بيونغ يانغ تطور بشكل متسارع قدرتها على إنتاج صاروخ قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "لم يحققوا ذلك حتى الآن، لكنهم قريبون منه. وهم يقتربون أكثر يوما بعد يوم".