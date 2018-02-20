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من أميركا

ترامب يدعم رومني في ترشحه لمجلس الشيوخ

لقاء سابق بين ترامب ورومني- أرشيف

أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء دعمه للمرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة ميت رومني، في مساعيه للفوز بمنصب سناتور عن ولاية يوتا.

وكتب الرئيس في تغريدة الثلاثاء أنه "سيكون سناتورا جيدا جدا" في حال فوزه:

وقدم رومني الشكر لترامب على هذا الثناء في تغريدة:

وكان رومني قد أعلن قبل أيام أنه سيخوض السباق الانتخابي المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مجلس الشيوخ على مقعد لولاية يوتا.

ويسعى المرشح الرئاسي السابق لخلافة السناتور الجمهوري أورين هاتش الذي أعلن تقاعده الشهر الماضي بعد أكثر من 40 عاما قضاها في المجلس.

وكان رومني انتخب حاكما لولاية ماساتشوسيتس في الفترة من 2003 إلى 2007 وتنافس على الفوز بتسمية الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008 لكنه خسر أمام جون ماكين، ثم فاز بترشيح الحزب في انتخابات 2012 التي خسرها أمام الرئيس السابق باراك اوباما.

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