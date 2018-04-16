ترامب: كومي ارتكب جرائم

اتهم الرئيس دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي FBI السابق جيمس كومي بـ "ارتكاب جرائم عديدة"، وذلك ردا على كتاب يطلقه الأخير هذا الأسبوع يتحدث فيه بإسهاب عن رأيه الشخصي بالرئيس.

وكان الرئيس قد أقال كومي من منصبه في أيار/مايو الماضي.

وقال الرئيس في تغريدة صباح الاثنين إن كومي أدلى بإفادات كاذبة أمام الكونغرس بشأن تبرئة هيلاري كلينتون في قضية استخدام حسابات خاصة للتعامل مع رسائل بريد حكومية سرية، وأنه استند في قراراته عندما كان في المنصب إلى نتائج استطلاعات الرأي.

Comey drafted the Crooked Hillary exoneration long before he talked to her (lied in Congress to Senator G), then based his decisions on her poll numbers. Disgruntled, he, McCabe, and the others, committed many crimes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2018

ووصف ترامب كومي بأنه "ساخط"، مضيفا أن نائب مدير الـFBI السابق أندرو مكيب هو الآخر ارتكب عدة جرائم.

وجهه الرئيس انتقادات لاذعة لكومي في الأيام الماضية، وقال إنه أسوأ مدير للـFBI في التاريخ الأميركي، واتهمه بالكذب وتسريب أسرار وتأليف مذكرات لا صلة لها بالواقع تخدم مصالحه الشخصية.

I never asked Comey for Personal Loyalty. I hardly even knew this guy. Just another of his many lies. His “memos” are self serving and FAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018

وتأتي انتقادات ترامب هذه فيما يستعد كومي لإطلاق كتاب الثلاثاء يعرض فيه آراء شخصية بالرئيس وتعاملاته مع المسؤولين في الإدارة بعد توليه المنصب مطلع العام الماضي.

وتعقب تصريحات ترامب صباح الاثنين مقابلة أجراها كومي في إطار الدعاية لكتابه مع شبكة ABC قال فيها إنه لا يعتقد أن ترامب أهل للرئاسة.



