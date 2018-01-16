ترامب يريد مهاجرين 'من كل مكان'

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه يريد استقبال مهاجرين "من كل مكان" في الولايات المتحدة.

وجاءت تصريح الرئيس الأخير ردا على سؤال لصحافي على هامش اجتماع ترامب مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.

ويحاول الجمهوريون والديموقراطيين التوصل إلى تفاهم في الكونغرس حول تسوية أوضاع مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا شبانا إلى الولايات المتحدة بعدما ألغيت في أيلول/سبتمبر إقاماتهم المؤقتة التي كان منحهم إياها الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان السناتور الديموقراطي ديك دوربين قال الأسبوع الماضي إن ترامب استخدم "تعبيرا مهينا" حين تحدث عن دول أفريقية وهايتي الواقعة في منطقة الكاريبي، لكن ترامب نفي ذلك.

وهاجم الرئيس الأميركي الثلاثاء دوربين عبر "تويتر" وقال إنه شوه تماما ما قيل".