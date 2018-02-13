ترامب وبوتين يبحثان عملية السلام في الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن الوقت حان للعمل صوب اتفاق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك حسب بيان الاثنين.

ويزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس موسكو حاليا لإجراء مباحثات مع بوتين، بعد زيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى روسيا.

ويعود آخر اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين إلى منتصف كانون الأول/ديسمبر.

وذكر بيان البيت الأبيض أن ترامب أبلغ بوتين أيضا بضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان تخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.