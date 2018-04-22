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ترامب: لم نقدم أي تنازلات لكوريا الشمالية

الرئيس دونالد ترامب - أرشيف

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن كوريا الشمالية وافقت على وقف التجارب النووية والبالستية دون أن تتنازل الولايات المتحدة عن "أي شيء" في المقابل.

وأعلنت كوريا الشمالية هذا الأسبوع وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية، في وقت يستعد البلدان لعقد قمة على أعلى مستوى بين ترامب وكيم جونغ أون.

وكتب ترامب على تويتر "لم نتخل عن أي شيء، لقد وافقوا على السير باتجاه نزع السلاح النووي (وذلك عظيم للعالم)، وإغلاق موقع للتجارب النووية ووقف التجارب".

وتابع ترامب "نحن بعيدون جدا عن إغلاق الملف الكوري الشمالي، قد تنجح الأمور، وقد لا تنجح، الوقت وحده كفيل بكشف ما سيحصل ... لكن ما أقوم به الآن كان يجب القيام به منذ وقت طويل".

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