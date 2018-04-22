ترامب: لم نقدم أي تنازلات لكوريا الشمالية

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن كوريا الشمالية وافقت على وقف التجارب النووية والبالستية دون أن تتنازل الولايات المتحدة عن "أي شيء" في المقابل.

وأعلنت كوريا الشمالية هذا الأسبوع وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية، في وقت يستعد البلدان لعقد قمة على أعلى مستوى بين ترامب وكيم جونغ أون.

وكتب ترامب على تويتر "لم نتخل عن أي شيء، لقد وافقوا على السير باتجاه نزع السلاح النووي (وذلك عظيم للعالم)، وإغلاق موقع للتجارب النووية ووقف التجارب".

....We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2018

وتابع ترامب "نحن بعيدون جدا عن إغلاق الملف الكوري الشمالي، قد تنجح الأمور، وقد لا تنجح، الوقت وحده كفيل بكشف ما سيحصل ... لكن ما أقوم به الآن كان يجب القيام به منذ وقت طويل".

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