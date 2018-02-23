عقوبات أميركية جديدة مرتقبة على كوريا الشمالية

تتجه الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في إطار جهودها لزيادة الضغوط عليها لتقييد برامجها النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية وصفه العقوبات الجديدة بأنها "أكبر مجموعة من العقوبات على نظام بيونغ يانغ"، لكنه لم يخض في التفاصيل.

ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن العقوبات الجديدة الجمعة، فيما ستدرس وزارة الخزانة التفاصيل في لاحق من اليوم ذاته.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس قد ألمح إلى هذه الخطوة قبل أسبوعين خلال توقفه في طوكيو قبل زيارة كوريا الجنوبية لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. وقال إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية هي الأشد على الإطلاق.

وستعلن العقوبات الأميركية الجديدة في الوقت الذي تزور فيه إيفانكا ابنة الرئيس ترامب كوريا الجنوبية لحضور المراسم الختامية للألعاب الأولمبية.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكلي هايلي قد قالت الخميس إن العقوبات لها تأثير على كوريا الشمالية من ناحية تقليص الدعم اللازم لبرامجها البالستية ودفعها إلى التفاوض مع كوريا الجنوبية.

وفي العام الماضي أجرت كوريا الشمالية عشرات التجارب الصاروخية وتجربة نووية سادسة. ولم يمض سوى شهرين منذ أحدث تجربة صاروخية قامت بها كوريا الشمالية.