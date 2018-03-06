ترامب: كوريا الشمالية صادقة

أعرب الرئيس دونالد ترامب عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية صادقة في رغبتها بالدخول في مفاوضات، وأشاد بدور الصين في هذا المجال.

وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن في واشنطن الثلاثاء، أنه يعتقد بأن الكوريين الشمالييين "صادقون.. أعتقد أنهم صادقون أيضا بسبب العقوبات وما نفعله بخصوص كوريا الشمالية بما فيها الجهود العظيمة التي تلقيناها من الصين في هذا المجال".

آخر تحديث: 21:11

رحب الرئيس دونالد ترامب الإثنين باتفاق زعيمي كوريا الجنوبية والشمالية على عقد قمة بين بلديهما في نيسان/أبريل المقبل في المنطقة منزوعة السلاح، فيما أبدت بيونغ يانغ استعدادها للتخلي عن أسلحتها النووية في حال ضمان أمن نظامها، حسب ما أعلنت سيول.

وقال ترامب عبر تويتر: "هناك تقدم محتمل في المحادثات مع كوريا الشمالية. للمرة الأولى منذ أعوام، يبذل جميع الأطراف المعنيين جهدا جديا. العالم يراقب وينتظر".

وأضاف أنه "قد تكون آمالا كاذبة، لكن الولايات المتحدة مستعدة لبذل جهد كبير مهما كان المسار".

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018

وكانت سيول أعلنت على لسان تشونغ أوي يونغ مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي الاتفاق على عقد القمة وكذلك انفتاح الشمال على مفاوضات "صريحة" مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي وأنه سيعلق تجاربه النووية والصاروخية خلال فترة الحوار.

ومن جانبه قال نائب الرئيس مايك بنس إن بلاده تريد "خطوات يمكن التحقق منها فيما يتعلق بالتخلص من نووي بيونغ يانغ".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفاءها ملتزمون بتطبيق أقصى ضغط على نظام كيم لإنهاء البرنامج النووبي".

وتتعرض كوريا الشمالية لمجموعة عقوبات فرضتها واشنطن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية برنامجيها النووي والبالستي.

وفي حال عقدها ستكون هذه القمة الثالثة بين البلدين بعد قمتين في العامين 2000 و2007.