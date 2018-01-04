ترامب يرحب بالمباحثات بين الكوريتين

رحب الرئيس دونالد ترامب الخميس بالمحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، واصفا ذلك بأنه "أمر جيد".

واعتبر ترامب أن إجراء محادثات بين الدولتين جاء نتيجة حزمه حيال بيونغ يانغ.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "مع كل هؤلاء الخبراء الفاشلين الذين يعطون آراءهم، هل يعتقد أحد أنه كان من الممكن إجراء محادثات وحوارا بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لو لم أكن حازما وقويا ومستعدا لاستخدام +قوتنا+ ضد الشمال؟".

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

وأعادت الكوريتان الأربعاء العمل بالخط الساخن الحدودي المتوقف منذ 2016 بينهما، متابعتين بذلك الانفتاح الذي عبرتا عنه أخيرا، على الرغم من تهديدات الشمال وانتهاكات نظامه للقوانين والعقوبات الدولية.

ويأتي هذا التطور في أجواء من التوتر المتصاعد بعد إطلاق كوريا الشمالية عددا من الصواريخ البالستية وإجرائها تجربة نووية سادسة، مواصلة بذلك طموحاتها العسكرية على الرغم من الاعتراضات والإدانات الدولية.