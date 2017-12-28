ترامب عن أزمة كوريا الشمالية: أشعر بخيبة أمل من الصين

اعتبر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أن تزويد الصين كوريا الشمالية بالنفط يحول دون أي "حل ودي للمشكلة الكورية الشمالية"، في انتقاد لسلوك الصين حيال أزمة شبه الجزيرة الكورية.

وقال ترامب في تغريدة "أشعر بخيبة أمل كبيرة من سماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية. لن يكون هناك أبدا حل ودي لمشكلة كوريا الشمالية إذا استمر ذلك".

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 22 كانون الأول/ ديسمبر بإجماع أعضائه مشروع قرار أميركي يستهدف تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية ردا على آخر تجاربها الصاروخية.

وأقر المجلس قرارا نص على حظر تصدير حوالي 90 في المئة من المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية، على ألا تزيد الكميات المصدرة إليها عن 500 ألف برميل سنويا، ووضع حدا لوارداتها من النفط الخام عند أربعة ملايين برميل سنويا.

وقال ترامب تعليقا على القرار إن "العالم يريد السلام لا الموت".

وكان ترامب يشيد بتعاون الصين في الجهود الرامية إلى إيقاف البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغ يانغ. وقال في 15 كانون الأول/ ديسمبر إن "الصين تساعد، روسيا لا تقدم المساعدة. نتطلع للحصول على مساعدة روسيا".