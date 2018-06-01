ترامب: القمة مع كيم ستعقد في موعدها ومكانها

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أن القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستعقد في موعدها في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

وأضاف ترامب بعد استقباله كيم يونغ تشول أرفع مسؤول كوري شمالي يزور البيت الأبيض منذ عام 2000، "ربما نحتاج لعقد أكثر من لقاء".

وتابع الرئيس الأميركي في حديث للصحافيين من البيت الأبيض "كوريا الشمالية تريد نزع سلاحها النووي" وعن الرسالة التي تسلمها من كيم قال إنها "لطيفة جدا.. ومثيرة للاهتمام كثيرا".

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وأعرب ترامب عن تفاؤله وقال "نتطلع إلى اليوم الذي سنرفع فيه العقوبات عن كوريا الشمالية وبدء علاقات بناءة بين البلدين".

لكن الرئيس ترامب أبدى بعض الانزعاج من تدخلات روسيا "لم تعجبني لقاءات وزير الخارجية الروسي التي عقدت أمس في كوريا الشمالية".