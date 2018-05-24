ترامب: جاهزون للرد على أي فعل أحمق لكوريا الشمالية

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الشمالية الخميس من أي خطوة "طائشة" أو "متهورة" بعد ساعات من إلغائه قمة مرتقبة مع كيم جونغ أون الشهر المقبل.



وقال ترامب في حديث من البيت الأبيض إن كوريا الجنوبية واليابان على استعداد للرد إلى جانب الولايات المتحدة على أي "خطوة طائشة أو متهورة تتخذها كوريا الشمالية".



وأضاف "آمل أن تكون هناك أمور إيجابية فيما يتعلق بمستقبل كوريا الشمالية... لكن إذا لم يحدث ذلك فنحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى" والقوات الأميركية "جاهزة إذا لزم الأمر".

وأكد أنه "في غضون ذلك، ستستمر عقوباتنا القوية، إنها أقوى العقوبات المفروضة على الإطلاق، كما ستستمر حملة الضغوط القصوى".

وكان اجتماع القمة بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية مقررا في سنغافورة يوم 12 من حزيران/يونيو المقبل.

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