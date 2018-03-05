ترامب: علاقتنا مع إسرائيل أفضل من أي وقت مضى

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن العلاقات بين بلاده وإسرائيل هي "أفضل من أي وقت مضى" وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

ولم يستبعد ترامب التوجه إلى القدس لافتتاح السفارة الأميركية في الرابع عشر من آيار/مايو.

وأضاف الرئيس الأميركي أن هناك "فرصة جيدة جدا" للسلام في الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه يعتقد أن الفلسطينيين يرغبون في العودة إلى طاولة المفاوضات.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس بالـ"تاريخي".

وأشار نتانياهو إلى أن التحدي الأكبر في الشرق الأوسط هو إيران.