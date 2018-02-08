ترامب: نقف مع الملايين الذين يعانون تحت أنظمة قمع وحشية

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة ستبقى "أرض الأحرار والنور الذي يضيء لكل الأمم"، وجدد الالتزام بالوقوف مع ملايين البشر الذين يعانون تحت أنظمة قمع وحشية كما في إيران وكوبا وكوريا الشمالية.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل إفطار أقيم بمناسبة اليوم الوطني للصلاة في واشنطن صباح الخميس، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب جميع الشعوب التي تعاني من الاضطهاد الديني.

وشدد الرئيس على أن الحريات في أميركا لم ولن تمس على الإطلاق فـ"لا يمكن لقوة على هذه الأرض أن تنتزع حقوقنا التي منحنا إياها الله"، وقال إن الإيمان "محوري للحرية والحياة الأميركية".

وتطرق ترامب إلى الحملة الدولية للقضاء على داعش، وأشاد بالتحالف الدولي لتحريره نحو 100 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم حتى فترة قصيرة. وقال إن بلاده لن تشعر بالارتياح حتى يتم القضاء كليا على داعش، لافتا إلى أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي علينا القيام به، ولن نتوقف حتى ننجز ذلك".

وشاركت في الحفل شخصيات دينية وسياسية وضيوف أجانب بينهم رئيس كوسوفو والسيدة الأولى لرواندا.

تجدر الإشارة إلى أن حفل الإفطار في اليوم الوطني للصلاة مناسبة سنوية تنظمها مجموعة من الكنائس الأميركية من مختلف الطوائف.