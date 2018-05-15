ترامب يهنئ المسلمين بشهر رمضان

قدم الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا تهنئتهما للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال الرئيس في بيان نشره البيت الأبيض الثلاثاء إنه يبعث بتحياته وأطيب أمنياته للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بهذه المناسبة.

وأشار إلى أن "هؤلاء الذين يحتفلون برمضان يمكنهم تقوية مجتمعاتنا ومساعدة المحتاجين وإعطاء نماذج جيدة لكيفية العيش حياة مقدسة".

وقال البيان إن رمضان "يذكرنا بالثراء الذي يضيفه المسلمون إلى النسيج الديني للحياة الأميركية".

وأضاف: "نحن جميعا في الولايات المتحدة بوركنا بأننا نعيش في ظل دستور يعزز الحرية الدينية ويحترم الممارسة الدينية. يضمن دستورنا للمسلمين إمكانية الاحتفال بشهر رمضان وفقا لإملاءات الضمير وبدون عوائق من جانب الحكومة".

وتابع البيان أن "الدستور يوفر أيضا فرصا متنوعة لجميع الأميركيين لتعميق فهمهم للروح البشرية".

وكتب في نهاية البيان أنه وميلانيا يتمنيان "شهرا مباركا". وقال: "رمضان مبارك".