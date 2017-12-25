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من أميركا

ترامب يحضر قداس عيد الميلاد في فلوريدا

ترامب وميلانيا لدى دخولهما الكنيسة في فلوريدا

حضر الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا قداس ليلة عيد الميلاد في كنيسة Bethesda-by-the-Sea الأسقفية في مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا حيث تقضي العائلة الرئاسية عطلتها.

وعقد الزوجان في هذه الكنيسة مراسم زواجهما عام 2005، فضلا عن حضورهما قداس عيد الميلاد الماضي بها.

وقبل دخوله الكنيسة بفترة قصيرة، كتب ترامب على تويتر أن "الأشخاص عادوا ليهنئوا بعضهم بالكريسماس" مرة أخرى.​

ويقضى الرئيس عطلة الكريسماس رفقة عائلته في منتجع مارالاغو الذي يملكه في فلوريدا.

وعشية عيد الميلاد، اتصل ترامب بجنود يقضون فترة خدمتهم خارج البلاد ليهنئهم بحلول الكريسماس، قائلا "كل الأميركيين يشكرونكم، ونسأل الرب أن يحميكم أنتم وعائلاتكم" ومضيفا أن عائلات الجنود "لا يتم تقديرهم بصورة كافية".

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