ترامب يلتقي ضحايا إطلاق النار في فلوريدا

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيتوجه إلى فلوريدا للقاء ضحايا عملية إطلاق النار التي شهدتها مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية وأسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة آخرين بجروح.

وكتب ترامب على تويتر "سأتوجه اليوم إلى فلوريدا لألتقي بأشجع أشخاص على وجه الأرض، لكنهم أشخاص حطمت حياتهم تماما".

ولم يكشف الرئيس عن موعد اللقاء المرتقب، وأضاف في تغريدته أنه يعمل مع الكونغرس على عدة جبهات.

I will be leaving for Florida today to meet with some of the bravest people on earth - but people whose lives have been totally shattered. Am also working with Congress on many fronts. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

وكان ترامب قد أكد الخميس بعد يوم على إطلاق النار، التزام إدارته بتأمين المدارس في الولايات المتحدة والتطرق للقضايا الصعبة الخاصة بالصحة العقلية. وكان الرئيس قد قال في وقت سابق إن هناك مؤشرات عديدة على أن مطلق النار مختل عقليا.

وأعلنت السلطات في فلوريدا توجيه 17 تهمة قتل عمد مع سبق الإصرار إلى منفذ العملية نيكولاس كروز البالغ 19 عاما.