ترامب يلتقي أمير قطر الثلاثاء المقبل

أعلن البيت الابيض الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سيستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في واشنطن الثلاثاء المقبل، في مسعى لحل الأزمة الخليجية.

وقال في بيان إن الرئيس "يأمل في مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر والدفع قدما بأولوياتنا المشتركة في مجالي الأمن والاقتصاد".

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الجهود الكويتية والأميركية تتجدد لحل الازمة الخليجية

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017، بعد اتهامها الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة.

المصدر: وكالات