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البيت الأبيض: ترامب يستقبل بن سلمان الأسبوع المقبل

ترامب خلال لقائه مع محمد بن سلمان في الرياض في مايو 2017

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 آذار/مارس في واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن ترامب "يتطلع إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية".

وكان ترامب تحدث هاتفيا مع بن سلمان مطلع الشهر الجاري لبحث أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وكذلك للتأكيد على أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي في تخفيف حدة التهديدات الإقليمية، حسب البيت الأبيض.

وكانت وسائل إعلام أميركية قالت الشهر الجاري إن ترامب يعتزم عقد اجتماعات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر، في مسعى لوضع حد للأزمة الخليجية المستمرة منذ عدة أشهر.

وقطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو الماضي، على خلفية اتهامات بدعم جماعات إرهابية وهو ما تنفيه الدوحة.

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