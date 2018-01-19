الرئيس ترامب يؤكد دعمه لـ'مسيرة من أجل الحياة'

أكد الرئيس دونالد ترامب الجمعة دعمه للمشاركين في "مسيرة من أجل الحياة" المناهضة للإجهاض، بينما قدمت إدارته مقترحات جديدة تمنح المؤسسات الطبية صلاحيات أوسع لرفض تقديم بعض الخدمات التي لا تتوافق مع معتقدات دينية.

وقال الرئيس في كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض وبثت عبر الفيديو خلال المسيرة السنوية التي نظمت في منطقة ناشيونال مول الواقعة بين مبنى الكونغرس ونصب الرئيس جورج واشنطن، إن الحركة تؤمن بأن "كل حياة مقدسة وأن كل طفل هو هدية ثمينة من الرب".

وتعهد الرئيس بأن إدارته "ستدافع دائما" عن "الحق في الحياة"، مشيرا إلى أن "الأميركيين بطبيعتهم ضد الإجهاض، وهو أمر ثابت طوال الوقت".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مقترحات تهدف إلى حماية مزودي الخدمات الصحية الذين يرفضون إجراء عمليات مثل الإجهاض.

وتنص المقترحات التي أعلنتها الوزارة التزام المستشفيات والعيادات وغيرها من المؤسسات التي تتلقى تمويلا وزاريا، مثل برنامجي ميديكير الذي يوفر الرعاية الصحية لكبار السن، وميديكيد الخاص بمحدودي الدخل، أن تقر التزامها بحوالي 25 قانونا فيدراليا مخصصا لحماية الحقوق المتعلقة بالمعتقدات الدينية والضمير.

وأعطت الوزارة صلاحيات أكبر أيضا للولايات لاستقطاع أو إلغاء التمويل عن عيادات الصحة الإنجابية التابعة لمنظمة Planned Parenthood (تنظيم الأسرة).

المصدر: وكالات