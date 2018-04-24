قمة أميركية-فرنسية في البيت الأبيض

يبدأ الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في واشنطن محادثات حول سلسلة من القضايا المشتركة والدولية على رأسها برنامج إيران النووي والتجارة الدولية.

ومن المقرر أن يستقبل الضيف الفرنسي مرة ثانية في البيت الأبيض خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة، في مراسم تقليدية يشارك فيها حوالي 500 من عناصر القوات المسلحة.

وسيعقد ترامب وماكرون لقاء ثنائيا خاصا يستمر نصف ساعة يليه اجتماع أوسع لمدة ساعة مع مساعديهما، على أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا في وقت لاحق.

ويعتبر الاتفاق النووي الإيراني الملف الأكثر حساسية الذي سيتناوله الرئيسان في محادثاتهما، لا سيما بعد أن لوح ترامب بإلغاء الاتفاق ما لم يتم تشديد بنوده لإجبار إيران على كبح برنامجها البالستي ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وينوي ماكرون طرح اتفاق مكمل بين الدول الغربية للاتفاق النووي من شأنه تقليل هواجس ترامب.

زيارة الرئيس الفرنسي تتوج مساء الثلاثاء بحفل عشاء رسمي على شرفه وزوجته بريجيت بحضور حوالي 150 ضيفا بينهم وزيرا الدفاع جيمس ماتيس والخزانة ستيفن منوشن ومرشح الخارجية مايك بومبيو، فضلا عن رئيسة صندوق النقد الدولي والمسؤولة الفرنسية السابقة كريستين لاغارد. ويتبع العشاء حفل موسيقي من أداء أوبرا واشنطن الوطنية.

وهذا فيديو للاستعدادات في البيت الأبيض لحفل العشاء.

وتستضيف وزارة الخارجية حفل غذاء ينظمه نائب الرئيس مايك بنس.

وكان ماكرون قد وصل إلى الولايات المتحدة الاثنين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، وهو أول رئيس أجنبي يستقبله ترامب بتشريفات "زيارة دولة".