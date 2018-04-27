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ترامب يرحب بـ'اللقاء التاريخي' بين الزعيمين الكوريين

الرئيس دونالد ترامب

رحب الرئيس دونالد ترامب الجمعة بـ"اللقاء التاريخي" الذي جمع زعيمي الكوريتين وتعهدا خلاله بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

وقال ترامب في تغريدة: "الحرب الكورية ستنتهي.. الولايات المتحدة وكل شعبها العظيم يجب أن يشعروا بالفخر لما يحدث الآن في كوريا".​

وأضاف الرئيس الأميركي أن بعد عام من إطلاق الصواريخ والتجارب النووية، "تحدث أشياء جيدة الآن، لكنها لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت".

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة عقب قمة تاريخية جمعت بينهما الجمعة.

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