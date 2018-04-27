ترامب يرحب بـ'اللقاء التاريخي' بين الزعيمين الكوريين

رحب الرئيس دونالد ترامب الجمعة بـ"اللقاء التاريخي" الذي جمع زعيمي الكوريتين وتعهدا خلاله بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

وقال ترامب في تغريدة: "الحرب الكورية ستنتهي.. الولايات المتحدة وكل شعبها العظيم يجب أن يشعروا بالفخر لما يحدث الآن في كوريا".​

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

وأضاف الرئيس الأميركي أن بعد عام من إطلاق الصواريخ والتجارب النووية، "تحدث أشياء جيدة الآن، لكنها لن تتضح إلا بعد مرور بعض الوقت".

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة عقب قمة تاريخية جمعت بينهما الجمعة.