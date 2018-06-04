البيت الأبيض يحدد موعدا للقاء الأول بين ترامب وكيم

قال البيت الأبيض الاثنين إن موعد الاجتماع الأول بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيكون "بشكل مبدئي" في التاسعة من مساء 12 حزيران/يونيو بالتوقيت المحلي لسنغافورة التي تستضيف القمة المرتقبة.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحافي "نستعد بشكل مكثف" للقمة الأميركية-الكورية الشمالية.

وأضافت أن "تقدما كبيرا" أحرز في المفاوضات مع بيونغ يانغ حيث يجري فريق أميركي محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في المنقطة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

اقرأ أيضا.. هل تسحب أميركا قواتها من كوريا الجنوبية؟

من سيتحمل تكلفة إقامة كيم في سنغافورة؟

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أشارت إلى أن القمة ستنعقد على الأرجح في فندق كابيلا في منتجع جزيرة سنتوسا، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسنغافورة.