البيت الأبيض: مستعدون لقمة ترامب وكيم في موعدها

قال البيت الأبيض الثلاثاء إنه مستعد لانعقاد قمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 حزيران/يونيو، وهو الموعد الذي كان محددا من قبل لها.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين أن "سنكون مستعدين إذا انعقدت القمة في 12 يونيو وبالتأكيد سنكون مستعدين إذا انعقدت لسبب ما في وقت لاحق".

وأضافت "الرئيس يعتقد أن النقاشات الحالية تجري بشكل جيد للغاية ... وأن اللقاءات التي تنعقد هذا الأسبوع هي بالتأكيد علامة على حدوث تقدم"، وذلك في إشارة إلى زيارة فريق أميركي لكوريا الشمالية مطلع الأسبوع الجاري لبحث ترتيبات القمة.

وكانت ساندرز كشفت في وقت سابق الثلاثاء إن المسؤول رفيع المستوى في كوريا الشمالية كيم يونغ تشول سيلتقي بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع خلال زيارة للولايات المتحدة وذلك قبل القمة المزمعة بين ترامب وكيم.