ترامب: مصير القمة مع كيم يتحدد الأسبوع المقبل

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن مصير القمة التي قد تجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيتحدد "الأسبوع المقبل".

وأضاف ترامب للصحافيين في إشارة إلى القمة التي من المقرر أن تعقد في 12 حزيران/يونيو "بالنسبة لسنغافورة، سنرى، يمكن أن تحصل ... وعلى أي حال سنعلم الأسبوع المقبل".

وتابع "إذا ذهبنا أعتقد أن ذلك سيكون أمرا عظيما لكوريا الشمالية".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد في وقت سابق الأربعاء أن القمة بين ترامب وكيم جونغ أون لا تزال قائمة ولم يطرأ أي تغيير في مكانها أو موعدها، غير أنه أفاد بأن إدارة الرئيس ترامب ستنسحب من أي مفاوضات مع كوريا الشمالية إذا لم ترَ فيها تمهيدا إلى "اتفاق صحيح" حول برنامج بيونغ يانغ النووي.