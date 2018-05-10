كيم: لقاء ترامب فرصة تاريخية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الأربعاء إن لقاء المرتقب بالرئيس دونالد ترامب سيشكل فرصة "تاريخية"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في بيونغ يانغ.

وأوضح كيم على هامش لقاء جمعه بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هذه القمة مع ترامب ستكون "خطوة أولى ممتازة" ستساهم في تحسين الوضع بشبه الجزيرة الكورية وفي "بناء مستقبل جيد".

وكان بومبيو غادر في وقت سابق الأربعاء كوريا الشمالية مصطحبا معه ثلاثة أميركيين كانت تحتجزهم بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله إنه وافق على مقترح رسمي من ترامب بإطلاق سراح الأميركيين الثلاثة وأصدر قرارا بالعفو عنهم.

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