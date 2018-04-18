مواقع محتملة لقمة ترامب وكيم

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن هناك خمسة مواقع محتملة للقاء الذي قد يجمعه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نافيا أن يكون أيا منها في الولايات المتحدة.

ترامب لم يحدد هذه المواقع، كما أنه أشار إلى أن اللقاء قد لا ينعقد، لكنه كشف عن لقاء جمع بين مرشحه لمنصب وزير الخارجية مايك بومبيو وكيم جونغ أون الأسبوع الماضي موضحا أن تفاصيل القمة التي قد تجمع الزعيمين قيد المناقشة.

شبكة "سي أن أن" الأميركية نشرت تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين عدة مواقع محتملة طرحت خلال الشهر الماضي. وهذه المواقع هي:

العاصمة المنغولية أولان باتور

المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الجنوبية والشمالية

عاصمة أوروبية محايدة كالسويدية ستوكهولم

لقاء في موقع بحري كجزيرة جيجو الكورية الجنوبية أو على متن سفينة

لقاء في جنوب شرق آسيا في ماليزيا أو سنغافورة

العاصمة الكورية الجنوبية سول أو الكورية الشمالية بيونغ يانغ

وبدورها أضافت وكالة "بلومبرغ" مواقع أخرى محتملة للقمة هي:

العاصمة النرويجية أوسلو

العاصمة الفنلندية هلسنكي

العاصمة التشيكية براغ

العاصمة البولندية وارسو

العاصمة التايلاندية بانكوك

وحسب عدد من التقارير الإعلامية يتردد ذكر سنغافورة والعواصم السويدية والسويسرية والمنغولية كاحتمالات أكثر ترجيحا للقاء.