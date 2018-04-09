ترامب قد يلتقي كيم جونغ أون في مايو أو يونيو

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الشهر المقبل أو مطلع حزيران/يونيو، وذلك على هامش اجتماع وزاري بالبيت الأبيض.

وأوضح ترامب للصحافيين أنه يأمل في أن تكون هناك "علاقة مختلفة كثيرا عن تلك القائمة منذ العديد من السنوات" بين البلدين.

وأضاف "أعتقد أنه سيكون هناك احترام كبير من الجانبين، ونأمل في التوصل إلى اتفاق حول نزع الأسلحة النووية".

وكان مسؤول أميركي قال الأحد إن كوريا الشمالية أبلغت الولايات المتحدة للمرة الأولى بأنها مستعدة لبحث نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.