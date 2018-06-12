'تنهي الحرب الباردة'.. العالم يرحب بقمة سنغافورة

اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن أن الاتفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون "حدث تاريخي ينهي الحرب الباردة".

وأعرب مون عن أمله في "نزع كامل للسلاح النووي" وفي إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي من جانبه إن "الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كانتا في وضع عدائي لأكثر من نصف قرن. واليوم فإن لجلوس أكبر زعيمين في البلدين معا وإجرائهما محادثات على قدم المساواة، معنى كبير وإيجابي وهو يشكل تاريخا جديدا".

وأعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه بمحادثات ترامب وكيم واعتبرها خطوة "مهمة وضرورية"، فيما وصفت موسكو القمة بأنها "حدث إيجابي".

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها للقيام بأي أنشطة لازمة للتحقق من تطبيق بيونغ يانغ تعهدها بالنزع الكامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وسجلت أسواق المال الرئيسية في آسيا وأوروبا الثلاثاء ارتفاعا بعد قمة سنغافورة، فيما يترقب المستثمرون اجتماعات مهمة للاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

واختتم ترامب وكيم قمتهما بالتوقيع على وثيقة تعهد بموجبها الرئيس الأميركي "بضمانات أمنية" لبيونغ يانغ، بينما شدد الزعيم الكوري الشمالي على التزامه "بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل".