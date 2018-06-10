القمة الأميركية-الكورية.. ترامب وكيم في سنغافورة

وصل الرئيس دونالد ترامب إلى سنغافورة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، بعد ساعات من وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، استعدادا للقمة التاريخية المرتقبة بينهما والتي ستركز على نزع أسلحة نظام بيونغ يانغ.

ويرافق ترامب وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

ولم يدل ترامب أو أي من مرافقيه بتصريحات للصحافيين ولدى وصوله.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم محادثات الثلاثاء هي الأولى على الإطلاق بين رئيس أميركي يزاول مهامه وزعيم كوري شمالي.

وكان كيم قد وصل صباح الأحد إلى سنغافورة. ونشر وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان صورة على تويتر يظهر فيها وهو يصافح كيم في مطار شانغي:

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 10, 2018

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وأبدى ترامب السبت تفاؤلا بشأن القمة، وقال إنه يرى فيها "فرصة فريدة" لتسوية المشكلة النووية الكورية الشمالية التي أخفق جميع الرؤساء قبله في تسويتها.

وقال في مؤتمر صحافي في مالبي في كندا حيث عقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: "لدي انطباع بأن كيم جونغ أون يريد أن يفعل شيئا مهما لشعبه إنها فرصة فريدة لن تتكرر أبدا".

وأضاف "إنني في مهمة سلام وعلينا التوصل إلى نزع أسلحة، يجب أن نبدأ شيئا ما ونعتقد فعلا أن كوريا الشمالية ستصبح مكانا رائعا في وقت قريب جدا".