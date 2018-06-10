القمة الأميركية-الكورية.. كيم في سنغافورة وترامب في طريقه

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سنغافورة الأحد قبل يومين من القمة التاريخية المقررة مع الرئيس دونالد ترامب.

ونشر وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان صورة على تويتر يظهر فيها وهو يصافح كيم في مطار شانغي:

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 10, 2018

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى سنغافورة مساء الأحد بتوقيت المحلي (12:35 بتوقيت غرينتش).

ويرافق ترامب في وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

وأبدى الرئيس السبت تفاؤلا بشأن القمة، وقال إنه يرى فيها "فرصة فريدة" لتسوية المشكلة النووية الكورية الشمالية التي أخفق جميع الرؤساء قبله في تسويتها.

وقال في مؤتمر صحافي في مالبي في كندا حيث عقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: "لدي انطباع بأن كيم جونغ أون يريد أن يفعل شيئا مهما لشعبه إنها فرصة فريدة لن تتكرر أبدا".

وأضاف "إنني في مهمة سلام وعلينا التوصل إلى نزع أسلحة، يجب أن نبدأ شيئا ما ونعتقد فعلا أن كوريا الشمالية ستصبح مكانا رائعا في وقت قريب جدا".