'الأمور تسير بشكل جيد' استعدادا للقاء ترامب وكيم

قال الرئيس دونالد ترامب السبت إن "الأمور تسير بشكل جيد جدا" استعدادا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك بعد اتصال هاتفي بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وقال ترامب في تغريدة إن العمل يجري لتحديد موعد ومكان اللقاء مع كيم، لافتا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بـ "المفاوضات القائمة".

وكان الرئيس الأميركي قد أشار إلى موقعين أو ثلاثة مواقع محتملة لعقد اللقاء المرتقب، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن "يتم التلاعب بها" خلال المحادثات.

وأكد أنه سوف يغادر اللقاء إذا ثبت أن البلدين لن يتوصلا إلى حل.

وكان زعيما الكوريتين قد تعهدا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بعد قمة تاريخية جمعت بينهما الجمعة.