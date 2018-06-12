Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

بالصور.. قمة ترامب وكيم

مصافحة تاريخية جمعت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الثلاثاء في مشهد لم يعتقد البعض بإمكانية حصوله.

وسارا معا:

لقاء تاريخي بين الزعيمين في منتجع كابيلا بجزيرة سنتوسا:

الشرطة السنغافورية تؤمن الطرق المؤدية إلى جزيرة سنتوسا، حيث عقدت القمة:

ضابط سابق في الجيش الأميركي يشاهد المصافحة التاريخية عبر شاشة التلفزيون:

شاشة تلفزيون في محطة قطارات بالعاصمة الكورية الجنوبية سول تعرض أخبار القمة:

وتفاعل الركاب بالمحطة:

ترامب يغادر مقر إقامته متوجها لحضور القمة:

موكب الزعيم الكوري الشمالي لدى دخوله جزيرة سنتوسا:

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG