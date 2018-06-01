مساعد كيم جونغ أون يحمل رسالة إلى ترامب

يستقبل الرئيس دونالد ترامب الجمعة في واشنطن مساعد كيم جونغ أون الذي سيسلمه رسالة من الزعيم الكوري الشمالي غداة مشاورات سمحت بتحقيق "تقدم فعلي" باتجاه عقد القمة بينهما.

وكان ترامب وجه رسالة مفتوحة إلى الزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي، أعلن فيها إلغاء القمة غير المسبوقة بينهما في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة، مدينا "الموقف العدائي" لبيونغ يانغ، لكنه ترك الباب مفتوحا لاستئناف الحوار.

وسيقوم كيم يونغ شول كبير المفاوضين الكوريين الشماليين وأرفع مسؤول كوري شمالي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاما، بتسليم الرسالة إلى الرئيس ترامب.

ويشكل اللقاء بين المبعوث الكوري الشمالي والرئيس الأميركي مؤشرا جديدا على تحسن العلاقات بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.